Коронавирус в Европе. Жесткие правила и снятия ограничений, действующих в других странах

Власти Шотландии, Австрии, Болгарии и Греции объявили о введении новых ограничений, связанных с ростом инфекций на их территории. С другой стороны, коронавирусы, которые действуют до сих пор в Ирландии и Швеции, будут постепенно отменены. В Португалии с воскресенья не нужно будет носить маски на открытом воздухе.

Снятие ограничений в Швеции

До конца сентября ограничения на собрания, ограничения для заведений общественного питания и рекомендации работать удаленно в Швеции перестанут действовать, несмотря на растущее число инфекций. Причины такого решения — большое количество вакцинированных людей и низкая нагрузка на службу здравоохранения. Шведские власти также объявили о работе по внедрению сертификата для вакцинированных людей, которое потребуется при организации массовых мероприятий для более чем 15 000 человек.

Правила безопасности в Австрии

С 15 сентября в Австрии возвращается обязательства использовать маски FFP2, в том числе в продуктовых магазинах, аптеках и общественном транспорте. Не вакцинированные люди должны будут носить маски FFP2 во всех магазинах. При загруженности отделений реанимации на уровне 15 процентов, будет введено правило 2G, что означает, что только вакцинированы и выздоравливающие смогут оставаться в ресторанах и участвовать в крупных мероприятиях (более 500 человек). После достижения уровня 20 процентов, самостоятельно выполнены тесты на антиген НЕ будут распознаваться, и только тесты ПЦР будут рассматриваться в кинотеатрах или ресторанах.

Сертификация вакцины обязательно в Шотландии

Чтобы остановить всплеск новых инфекций, сертификаты на вакцины будут введены в Шотландии до конца сентября. Они будут предварительным условием для входа в ночные клубы и другие развлекательные заведения для взрослых, а также для всех закрытых живых мероприятий вместимостью не более 500 зрителей, для всех открытых живых мероприятий без сидячих мест, где количество зрителей превышает 4000, а также для всех мероприятий любого уровня.

Снятие ограничений в Ирландии

В Ирландии, с другой стороны, до 22 октября должны быть сняты почти все ограничения, связанные с ковидом. Условие состоит в том, чтобы инфекция оставалась на управляемом уровне и чтобы процент вакцинированных людей достиг 90%. Согласно представленному графику, с 6 сентября будут восстановлены массовые мероприятия с участием публики — пока в ограниченном количестве. Если все участники вакцинированы или излечены от коронавируса, максимум 75% могут быть заняты мероприятиями под открытым небом, мест, в помещениях — 60 процентов. Существующие ограничения на мероприятия с участием непривитых людей останутся, как и ограничения на 100 человек на свадьбах, но живая музыка и танцы будут разрешены. В свою очередь, будет занято 50 процентов храмов, независимо от того, вакцинированы люди или нет.

Болгарские ограничения

МЗ Болгарии объявил на прошлой неделе об усилении эпидемических ограничений в связи с увеличением числа инфекций и смертей от COVID-19. С 7 сентября по 30 октября будет сокращенный режим работы гастрономических заведений, которые будут открыты с С 7 по 22 Рестораны, спортивные залы, кинотеатры, театры, музеи и т. Д могут принимать только половину посетителей по количеству посадочных мест. В ресторанах расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 м. Ночные клубы и дискотеки будут закрыты. Запрещаются научные семинары и групповые поездки, в том числе учебные центры и подобные объекты для детей. На базарах и торговых центрах будет одностороннее движение. На спортивных мероприятиях будет задействовано не более 30 процентов.

Ограничения для людей, которые не прошли вакцинацию в Греции

С 13 сентября правительство Греции введет новые ограничения для непривитых людей. До 31 марта следующего года все сотрудники государственного и частного секторов, не имеющих свидетельства о вакцинации или выздоровление в течение последних шести месяцев, должны будут проходить один тест на SARS-CoV-2 в неделю. Два теста на неделю потребуются для сотрудников университетов, секторов туризма, общественного питания и развлечений. В эту группу также войдут школьники и студенты. Тесты должны проводиться частными учреждениями за плату в размере 10 евро за штуку, которую оплачивает тестируемый. Студенты будут исключены из этого правила — в их случае стоимость будет оплачена государством.

В некоторых частях Франции отменена обязанность показывать паспорта COVID-19 в торговых центрах.

В последние дни административные суды нескольких французских департаментов приостановили обязанность показывать в торговых центрах санитарные паспорта, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный тест на коронавирус или иммунитет после болезни. Суды департаментов О-де-Сен, Ивелин, Валь-д’Уаз и Ессонн приостановили обязательства предъявлять санитарный паспорт.

Принцип 3G в Германии

В Германии так званиеПравило 3G (Geimpfte, Genesene, Getestete). Это означает, что любой, кто находится в общедоступных помещениях, должен быть вакцинирован, вылеченный или иметь отрицательный тест на коронавирус. Это касается посещения ресторанов, кинотеатров, парикмахерских, тренажерных залов и бассейнов, посещение больниц, реабилитационных центров, а также домов престарелых и участников мероприятий. Также те, кто останавливается в гостиницах, должны предоставить отрицательный результат теста, который необходимо повторять каждые три дня пребывания. Власти могут приостановить применение этих правил, если семидневная заболеваемость в федеральной стране остается стабильно ниже 35 новых инфекций на 100 000 жителей в неделю. На этой неделе министры здравоохранения федеральных земель договорились, что в случае заражения коронавируса в школе только люди, находящиеся рядом с инфицированными, будут помещены в карантин как минимум на пять дней. Правительство также объявило, что с осени карантин не будет распространяться на вакцинированных и выздоравливающих.