Коронавірус в Європі. Жорсткі правила і зняття обмежень, що діють в інших країнах

Влада Шотландії, Австрії, Болгарії та Греції оголосили про введення нових обмежень, пов’язаних з ростом інфекцій на їх території. З іншого боку, коронавіруси, які діють до сих пір в Ірландії і Швеції, будуть поступово скасовані. У Португалії з неділі не потрібно буде носити маски на відкритому повітрі.

Зняття обмежень в Швеції

До кінця вересня обмеження на зібрання, обмеження для закладів громадського харчування та рекомендації працювати віддалено в Швеції перестануть діяти, незважаючи на зростаюче число інфекцій. Причини такого рішення – велика кількість вакцинованих людей і низьке навантаження на службу охорони здоров’я. Шведська влада також оголосили про роботу по впровадженню сертифіката для вакцинованих людей, який буде потрібно при організації масових заходів для більш ніж 15 000 чоловік.

Правила безпеки в Австрії

З 15 вересня в Австрії повертається зобов’язання використовувати маски FFP2, в тому числі в продуктових магазинах, аптеках і громадському транспорті. Не вакциновані люди повинні будуть носити маски FFP2 у всіх магазинах. При завантаженості відділень реанімації на рівні 15 відсотків, буде введено правило 2G, що означає, що тільки вакциновані і видужуючі зможуть залишатися в ресторанах і брати участь у великих заходах (більше 500 чоловік). Після досягнення рівня 20 відсотків, самостійно виконані тести на антиген НЕ будуть розпізнаватися, і тільки тести ПЦР будуть розглядатися в кінотеатрах або ресторанах.

Сертифікація вакцини обов’язкова в Шотландії

Щоб зупинити сплеск нових інфекцій, сертифікати на вакцини будуть введені в Шотландії до кінця вересня. Вони будуть попередньою умовою для входу в нічні клуби та інші розважальні заклади для дорослих, а також для всіх закритих живих заходів з місткістю не більше 500 глядачів, для всіх відкритих живих заходів без сидячих місць, де кількість глядачів перевищує 4000, а також для всіх заходів будь-якого рівня.

Зняття обмежень в Ірландії

В Ірландії, з іншого боку, до 22 жовтня мають бути зняті майже всі обмеження, пов’язані з ковідом. Умова полягає в тому, щоб інфекція залишалася на керованому рівні і щоб відсоток вакцинованих людей досяг 90%. Відповідно до представленого графіку, з 6 вересня будуть відновлені масові заходи за участю публіки – поки що в обмеженій кількості. Якщо всі учасники вакциновані або вилікувані від коронавіруса, максимум 75% можуть бути зайняті заходами під відкритим небом, місць, в приміщеннях – 60 відсотків. Існуючі обмеження на заходи за участю нещеплених людей залишаться, як і обмеження на 100 осіб на весіллях, але жива музика і танці будуть дозволені. У свою чергу, буде зайнято 50 відсотків храмів, незалежно від того, вакциновані люди чи ні.

Болгарські обмеження

МОЗ Болгарії оголосив минулого тижня про посилення епідемічних обмежень в зв’язку зі збільшенням числа інфекцій і смертей від COVID-19. З 7 вересня по 30 жовтня буде скорочений режим роботи гастрономічних закладів, які будуть відкриті з З 7 по 22. Ресторани, спортивні зали, кінотеатри, театри, музеї і т. д можуть приймати тільки половину відвідувачів за кількістю посадкових місць. У ресторанах відстань між столиками має бути не менше 1,5 м. Нічні клуби і дискотеки будуть закриті. Забороняються наукові семінари та групові поїздки, в тому числі навчальні центри та подібні об’єкти для дітей. На базарах і торгових центрах буде односторонній рух. На спортивних заходах буде задіяно не більше 30 відсотків.

Обмеження для людей, які не пройшли вакцинацію в Греції

З 13 вересня уряд Греції введе нові обмеження для нещеплених людей. До 31 березня наступного року всі співробітники державного і приватного секторів, які не мають свідоцтва про вакцинації або одужання протягом останніх шести місяців, повинні будуть проходити один тест на SARS-CoV-2 в тиждень. Два тесту на тиждень будуть потрібні для співробітників університетів, секторів туризму, громадського харчування та розваг. У цю групу також увійдуть школярі та студенти. Тести повинні проводитися приватними установами за плату в розмірі 10 євро кожне, яку оплачує тестований. Студенти будуть виключені з цього правила – в їхньому випадку вартість буде оплачена державою.

У деяких частинах Франції скасовано обов’язок показувати паспорта COVID-19 в торгових центрах.

В останні дні адміністративні суди декількох французьких департаментів призупинили обов’язок показувати в торгових центрах санітарні паспорти, які підтверджують вакцинацію проти COVID-19, негативний тест на коронавірус або імунітет після хвороби. Суди департаментів О-де-Сен, Івелін, Валь-д’Уаз і Ессонн призупинили зобов’язання пред’являти санітарний паспорт.

Принцип 3G в Німеччині

У Німеччині так званиеПравило 3G (Geimpfte, Genesene, Getestete). Це означає, що будь-який, хто знаходиться в загальнодоступних закритих приміщеннях, повинен бути вакцинована, вилікуваний або мати негативний тест на коронавірус. Це стосується відвідування ресторанів, кінотеатрів, перукарень, тренажерних залів і басейнів, відвідування лікарень, реабілітаційних центрів, а також будинків для людей похилого віку та учасників заходів. Також ті, хто зупиняється в готелях, повинні надати негативний результат тесту, який необхідно повторювати кожні три дні перебування. Влада можуть призупинити застосування цих правил, якщо семиденна захворюваність у федеральній країні залишається стабільно нижче 35 нових інфекцій на 100 000 жителів в тиждень. На цьому тижні міністри охорони здоров’я федеральних земель домовилися, що в разі зараження коронавірусом в школі тільки люди, що знаходяться поруч з інфікованими, будуть поміщені в карантин як мінімум на п’ять днів. Уряд також оголосило, що з осені карантин не поширюватиметься на вакцинованих і видужуючих.