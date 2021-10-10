Президента Чехии Милош Земан госпитализирован в срочном порядке

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован вскоре после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем, который надеется остаться у власти, несмотря на поражение на парламентских выборах, сообщает France Press.

Земан, у которого проблемы со здоровьем, встретился с Бабишем сегодня утром. Вскоре после встречи двух лидеров выяснилось, что президент пришлось доставить в больницу. По этой причине процесс формирования нового чешского правительства может затянуться, поскольку президент играет в нем важную роль.

Пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек подтвердил в Твиттере, что президент был госпитализирован.

«Президент республики по рекомендации своего личного врача Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге», — отметил пресс-секретарь.