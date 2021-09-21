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Президент Бразилии был вынужден есть на улице из-за отсутствия вакцинации

Глеб Парфененко
Президент Бразилии был вынужден есть на улице из-за отсутствия вакцинации

Президента Бразилии Жаира Болсонаро не допустили к нью-йоркского ресторана из-за отсутствия вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Чтобы получить доступ к зданию организации, необязательно подтверждать вакцинацию, но в Нью-Йорке запрещено посещать заведения общественного питания без сертификата иммунизации.

Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио призвал мировых лидеров, которые приезжают в город, пройти вакцинацию перед визитом. С таким же заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась 14 сентября. Главное событие сессии — неделя высокого уровня — пройдет с 21 по 27 сентября.

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