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Установлено местонахождение беглеца президента Афганистана

Глеб Парфененко
Установлено местонахождение беглеца президента Афганистана
БТА

Президент Афганистана Ашраф Гани находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщает афганское телевидение Kabul News со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье вечером, за несколько часов до того, как талибы без боя вошли в Кабул, Гани покинул страну.

Ранее та же телекомпания утверждала, что он уехал сначала в Таджикистан, а затем в Оман. А согласно ежедневной газете «Хашт», Гане прилетел в Оман из Узбекистана. Официальной информации о местонахождении президента Афганистана нет. Сам он написал в Facebook, что решил уйти на пенсию, чтобы предотвратить кровопролитие.

Члены Совета по мирной передаче власти в Кабуле якобы предлагали Гани передать свои полномочия, но он отказался.

Как сообщает агентство Bloomberg в столице Катара Дохе, переговоры о передаче власти талибам начались за несколько недель до падения Кабула, так что некоторые представители предыдущего афганского правительства могут присоединиться к новым структур управления. Однако из-за бегства Гане эта схема потеряла смысл.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что движение проводит консультации по новой политической системы Афганистана, включая главу Совета национального примирения.

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