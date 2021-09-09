Бывший президент Афганистана извинился перед своим народом

Бывший президент Афганистана 72-летний Ашраф Гани, бежавший из страны и укрывшийся в ОАЭ после захвата движением «Талибан» контроля над территорией исламской республики, извинился перед своим народом.

Экс-президент подчеркнул, что покинуть Кабул было самым сложным решением в его жизни, однако он посчитал, что только так можно избежать повторения ситуации, в которой город находился во время гражданской войны 1990-х годов.

Гани отметил, что не намеревался бросать свой народ, но у него не было иного выбора.

Экс-президент также опроверг обвинения в том, что он сбежал в ОАЭ, якобы захватив с собой около 169 млн долларов.

Он подчеркнул, что посвятил 20 лет тому, чтобы помочь Афганистану стать «демократическим, процветающим и суверенным государством».

Экс-глава афганского государства выразил глубокое сожаление по поводу того, что его правление закончилось трагедией, аналогичной предыдущим.

Гани, подвергшийся резкой критике со стороны афганских политиков за то, что покинул страну 15 августа, сказал, что вскоре раскроет «причины, подтолкнувшие его к отъезду».

Ранее, 18 августа, Гани в видеообращении, размещенном в Facebook, подтвердил свое нахождение в ОАЭ вместе с семьей.

«Мне пришлось покинуть страну, чтобы избежать кровопролития. Я нахожусь в ОАЭ, чтобы предотвратить трагедию. Провожу консультации, чтобы вернуться к своей работе ради правосудия для афганцев и достижения истинных исламских и национальных ценностей для народа Афганистана», — сообщил Гани.