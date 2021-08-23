Президент Чехии сообщил, что его прослушивают спецслужбы

Президент Чехии Милош Земан обвинил спецслужбы страны в прослушивании телефонных разговоров.

Земан также утверждает, что люди из его ближайшего окружения прослушивались. «Когда я разговариваю по телефону с этими сотрудниками, меня тоже прослушивают», — цитирует 76-летнего Земана слова Блеск.

По словам президента Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш пообещал ему, что прослушивание телефонных разговоров прекратится, но оно продолжалось. Земан узнал о прослушивании телефонных разговоров от источника BIS. BTA отмечает, что для прослушивания телефонных разговоров этой службе необходимо разрешение суда.

BIS не будет комментировать обвинения президента, сказал представитель службы.

Ранее сообщалось о тесных контактах между советником президента Чехии и России. Отношения между Чехией и Российской Федерацией натянуты. Во время поездок в Москву упомянутый человек встречался с руководством Госкорпорации «Росатом».

Прага обвиняет российских агентов во взрывах на чешском оружейном складе в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Кремль отрицает обвинения. Каждая из двух стран выслала дипломатов другой в связи с этим делом, напоминает BTA.

Источник: BTA