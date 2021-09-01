Избран новый президент Эстонии

Во втором туре парламент Эстонии избрал президентом директора национального музея страны, сообщает Фраза Пресс.

53-летний Алар Карис — биолог по образованию, профессор Тартуского университета, учился в Великобритании, Германии и Нидерландах, но с 2013 по 2018 год был также национальным аудитором.

Он был единственным кандидатом, выдвинутым правящей коалицией.

Ему нужно было как минимум 68 голосов — две трети большинства в 101-местном парламенте.

Вчера в первом туре голосования Карис поддержали 63 депутата, сегодня — 72.

В своем выступлении в парламенте он поклялся быть «хорошим партнером всех фракций и политических сил», пока он является президентом, что в Эстонии в основном являются церемониальным положением.

Его срок начинается 11 октября, когда он изменит первую женщину-главу государства Керсти Калулайд.