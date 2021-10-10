Президента Чехії Мілош Земан госпіталізований в терміновому порядку

Президент Чехії Мілош Земан був госпіталізований незабаром після переговорів з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем, який сподівається залишитися при владі, незважаючи на поразку на парламентських виборах, повідомляє France Press.

Земан, у якого проблеми зі здоров’ям, зустрівся з Бабішем сьогодні вранці. Незабаром після зустрічі двох лідерів з’ясувалося, що президента довелося доставити в лікарню. З цієї причини процес формування нового чеського уряду може затягнутися, оскільки президент грає в ньому важливу роль.

Прес-секретар Земана Іржі Овчачек підтвердив в Твіттері, що президент був госпіталізований.

“Президент республіки за рекомендацією свого особистого лікаря Мирослава Заворала погодився на госпіталізацію в Центральний військовий госпіталь в Празі”, – зазначив прес-секретар.