25-ти километровая очередь грузовиков в Турции ждет на границе с Болгарией

На третий день на турецком пограничном пункте пропуска «Хамзабейли» в Болгарии накопилась большая очередь грузовиков, ожидающих пересечения в болгарский пограничного пункта «лесов».

По данным таможенной администрации, более 1000 грузовиков образовали 25-километровую колонну вдоль дороги к турецко-болгарской границы.

По словам водителей, нелегальные мигранты, которые хлынули в пограничную зону, представляют для них серьезную угрозу.

Мы уже третий день в дороге, — говорит один из них, ожидая пересечения границы на болгарской таможни. Это особенно опасно в ночное время. В пограничной зоне есть беженцы, которые пытаются скрыться в грузовике и таким образом пересечь границу.

Водители договорились между собой и по ночам дежурят вокруг машин, чтобы беженцы не смогли тайно проникнуть в автомобиль.

По словам водителей, медленное оформление грузов на таможне является причиной очередей на границе. Они требуют, чтобы власти Турции и Болгарии приняли более строгие меры в отношении угрозы, которую представляет присутствие нелегальных мигрантов в приграничном регионе.