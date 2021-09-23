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БОЛГАРІЯТУРЕЧЧИНА

25-ти кілометрова черга вантажівок у Туреччині чекає на кордоні з Болгарією

Водії стурбовані тим, що нелегальні мігранти намагаються проникнути в вантажівки

Гліб Парфененко
25-ти кілометрова черга вантажівок в Туреччині, на кордоні з Болгарією

На третій день на турецькому прикордонному пункті пропуску “Хамзабейлі” в Болгарії накопичилася велика черга вантажівок, які чекають перетину до болгарського прикордонного пункту “Лесово”.

За даними митної адміністрації, понад 1000 вантажівок утворили 25-кілометрову колону вздовж дороги до турецько-болгарського кордону.

За словами водіїв, нелегальні мігранти, які хлинули в прикордонну зону, представляють для них серйозну загрозу.

Ми вже третій день в дорозі, – каже один з них, чекаючи перетину кордону на болгарській митниці. Це особливо небезпечно в нічний час. У прикордонній зоні є біженці, які намагаються сховатися в вантажівці і таким чином перетнути кордон.

Водії домовилися між собою і ночами чергують навколо машин, щоб біженці не змогли таємно проникнути в автомобіль.

За словами водіїв, повільне оформлення вантажів на митниці є причиною черг на кордоні. Вони вимагають, щоб влада Туреччини і Болгарії прийняли більш суворі заходи щодо загрози, яку представляє присутність нелегальних мігрантів в прикордонному регіоні.

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