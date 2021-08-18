Посольство Афганистана в Таджикистане просит Интерпол задержать бывшего афганского президента

Посольство Афганистана в Таджикистане попросило Интерпол задержать бывшего афганского президента Ашрафа Гани за хищение общественных средств. Об этом со ссылкой на источник сообщает в среду телеканал TOLOnews.

Также посольство требует задержать по аналогичному обвинению бывшего советника по национальной безопасности Хамдулла Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазл Махмуда Фазли. По мнению посольства, эта мера должна помочь возвращению похищенных средств в Афганистан.

В понедельник, 16 августа, собеседник ТАСС в посольстве РФ в Кабуле сообщил, что Гане покинул Афганистан на вертолете, набитом деньгами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы и до 15 августа вошло без боя в Кабул. Гане, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан, в том числе дипломатов.