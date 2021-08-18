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Посольство Афганістану в Таджикистані просить Інтерпол затримати колишнього афганського президента

Також диппредставництво вимагає затримати колишнього радника з нацбезпеки і колишнього главу адміністрації президента

Євгеній Подольський

Посольство Афганістану в Таджикистані попросило Інтерпол затримати колишнього афганського президента Ашрафа Гані за розкрадання громадських коштів. Про це з посиланням на джерело повідомляє в середу телеканал TOLOnews.

Також посольство вимагає затримати за аналогічним звинуваченням колишнього радника з національної безпеки Хамдулла Мохіба і колишнього главу адміністрації президента Фазл Махмуда Фазлі. На думку посольства, цей захід повинен допомогти поверненню викрадених коштів в Афганістан.

У понеділок, 16 серпня, співрозмовник ТАСС в посольстві РФ в Кабулі повідомив, що Гані покинув Афганістан на вертольоті, набитому грошима.

Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початок виведення військ рух «Талібан» розвернуло наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшло без бою в Кабул. Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють з Афганістану своїх громадян, в тому числі дипломатів.

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