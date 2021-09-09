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АФГАНІСТАН

Колишній президент Афганістану вибачився перед своїм народом

Екс-президент підкреслив, що покинути Кабул було найскладнішим рішенням в його житті

Євгеній Подольський

Колишній президент Афганістану 72-річний Ашраф Гані, який втік з країни і сховався в ОАЕ після захоплення рухом «Талібан» контролю над територією ісламської республіки, вибачився перед своїм народом.

Екс-президент підкреслив, що покинути Кабул було найскладнішим рішенням в його житті, проте він вважає, що тільки так можна уникнути повторення ситуації, в якій місто перебувало під час громадянської війни 1990-х років.

Гані зазначив, що не мав наміру кидати свій народ, але у нього не було іншого вибору.

Екс-президент також спростував звинувачення в тому, що він втік до ОАЕ, нібито захопивши з собою близько 169 млн доларів.

Він підкреслив, що присвятив 20 років тому, щоб допомогти Афганістану стати «демократичною, процвітаючою і суверенною державою».

Екс-глава афганської держави висловив глибоке співчуття з приводу того, що його правління закінчилося трагедією, аналогічної попереднім.

Гані, що піддався різкій критиці з боку афганських політиків за те, що покинув країну 15 серпня, сказав, що незабаром розкриє «причини, що підштовхнули його до від’їзду».

Раніше, 18 серпня, Гані у відеозверненні, розміщеному в Facebook, підтвердив своє перебування в ОАЕ разом з сім’єю.

«Мені довелося покинути країну, щоб уникнути кровопролиття. Я перебуваю в ОАЕ, щоб запобігти трагедії. Проводжу консультації, щоб повернутися до своєї роботи заради правосуддя для афганців та досягнення істинних ісламських і національних цінностей для народу Афганістану», – повідомив Гані.

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