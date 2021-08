З’явилося відео падіння російського літака з палаючим двигуном (Відео)

Літак нової моделі розбився під Москвою під час випробувань. В авіакатастрофі загинули три людини.

Військово-транспортна машина Іл-112 була єдиним діючим прототипом цієї моделі літака, яким Росія хоче замінити масивний Ан-26.

На аматорських кадрах з інциденту видно, як загорається двигун літака. Він різко нахиляється вправо і падає в ліс порівняно невеликої висоти. Трохи пізніше можна побачити полум’я і клубок диму. На борту знаходилися два льотчика-випробувача і бортінженер, що брали участь в першому польоті Іл-112 на початку 2019 року.

