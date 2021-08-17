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РОССИЯ

Появилось видео падения российского самолета с горящим двигателем (видео)

Глеб Парфененко
Появилось видео падения российского самолета с горящим двигателем (видео)
Фотографія: BTA

Самолет новой модели разбился под Москвой во время испытаний . В авиакатастрофе погибли три человека.

Военно-транспортная машина Ил-112 была единственным действующим прототипом этой модели самолета, которым Россия хочет заменить массивный Ан-26.

На любительских кадрах по инциденту видно, как загорается двигатель самолета. Он резко наклоняется вправо и падает в лес сравнительно небольшой высоты. Чуть позже можно увидеть пламя и клуб дыма. На борту находились два летчика-испытателя и бортинженер, принимавших участие в первом полете Ил-112 в начале 2019 года.

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