Появилось видео падения российского самолета с горящим двигателем (видео)

Самолет новой модели разбился под Москвой во время испытаний . В авиакатастрофе погибли три человека.

Военно-транспортная машина Ил-112 была единственным действующим прототипом этой модели самолета, которым Россия хочет заменить массивный Ан-26.

На любительских кадрах по инциденту видно, как загорается двигатель самолета. Он резко наклоняется вправо и падает в лес сравнительно небольшой высоты. Чуть позже можно увидеть пламя и клуб дыма. На борту находились два летчика-испытателя и бортинженер, принимавших участие в первом полете Ил-112 в начале 2019 года.

Ilyushin Il-112 crashes on approach to Kubinka Airport in Russia following an engine fire. Number of casualties currently unknown. https://t.co/vhkSsOQMW3 pic.twitter.com/x5XIKoFBiC

