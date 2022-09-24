За 2 дні кордон Фінляндії перетнули 6500 росіян

Фінська влада, яка раніше повідомила, що посилить контроль за видачею віз росіянам призовного віку (подробиці тут) опублікувала статистику перетину кордону за два дні – відразу після заборони на в’їзд, введеної країнами Балтії. За даними фінської прикордонної служби, 6.500 громадян Росії в’їхали до Фінляндії у понеділок, 19 вересня, та у вівторок, 20 вересня.

Високий турпотік туристів, які виїжджають з Росії, до Фінляндії пояснюється тим, що в даний час країна озер є єдиним сухопутним маршрутом, яким росіяни можуть дістатися інших країн Європейського союзу, які не ввели для них заборону на в’їзд.

Як пояснюють європейські ЗМІ, Фінляндія стала єдиною сусідньою з Росією країною, яка дозволила в’їзд тим, хто відповідає правилам в’їзду. Нагадаємо, з понеділка, 19 вересня, Естонія, Латвія, Литва та Польща запровадили заборону на в’їзд для росіян та вирішили більше не видавати їм шенгенські візи.

Таким чином, оскільки росіяни не змогли скористатися кордонами інших сусідніх європейських країн, кількість тих, хто вирішив в’їхати до Фінляндії, значно побільшало. За даними, наданими фінською прикордонною службою, 3099 громадян РФ офіційно потрапили до Фінляндії через східний кордон у понеділок, і ще 3403 з них в’їхали у вівторок. Крім того, з’ясувалося, що до 35% росіян, які прибули до Суомі протягом цього дводенного періоду, мали чинні шенгенські візи.

Фінська влада також зовсім недавно повідомила, що кількість росіян, які прибувають до їхньої країни, швидше за все, буде збільшуватися через оголошену Путіним часткову мобілізацію. Так, 22 вересня фінська прикордонна служба заявила, що рух на східному кордоні Фінляндії з Росією посилився за ніч. Влада ще не розкрила додаткову інформацію про кількість громадян Росії, які в’їжджають, до Фінляндії з того часу, як було видано указ про призов 300000 резервістів.

У той час як фінська влада ще не зробила жодної офіційної заяви з цього питання, три прибалтійські держави – Литва, Латвія та Естонія – заявили, що вони не прийматимуть росіян, які тікають від часткової мобілізації.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив агентству Reuters, що відмова Росії виконати громадянський обов’язок не є достатньою підставою для надання притулку в Естонії чи будь-якій іншій країні. “Відмова виконати свій громадянський обов’язок у Росії або бажання зробити це не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні”, – заявив чиновник. Крім того, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму офіційному акаунті у Twitter послався на міркування безпеки через відмову.

Раніше 20 вересня Фінляндія звернулася з листом до ЄС, у якому просила запровадити єдині правила визнання російських віз недійсними та заборони на в’їзд для наших співгромадян, детальніше читайте за посиланням.