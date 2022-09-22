Євросоюз попросили більше не пускати росіян із чинною шенгенською візою в паспорті

Фінляндія, яка залишилася для російських туристів єдиним сухопутним вікном до Європи, попросила Комісію Європейського Союзу розробити спільну рекомендацію для всіх держав-членів Шенгенської зони, згідно з якою росіян з шенгенською візою, що діє, у паспорті більше не пускатимуть до ЄС. Іншими словами, визнати недійсними або анулювати візи, видані російським громадянам, та запровадити тотальну заборону на в’їзд для російських туристів.

У прес-релізі, опублікованому фінським Міністерством закордонних справ і відправленим до Комісії ЄС, йшлося таке: «Фінляндія запитує рекомендацію, відповідно до якої країни Шенгенської зони, перешкоджаючи в’їзду російських громадян на свій кордон, водночас або анулюють, або анулюють візу особи, або забороняють особі в’їзд відповідно до звичайної шенгенської практики».

Згідно з листом фінської влади, Фінляндія вимагає від Комісії дозволити державам-членам або анулювати візи російських громадян, яким відмовляють на одному з шенгенських кордонів. Як ще один варіант пропонується додати їх до Шенгенської інформаційної системи (SIS) як заборонених осіб. У прес-релізі зазначається, що це запобігатиме в’їзду російських громадян, яким відмовлено у в’їзді на одному кордоні, на територію без кордонів через інший прикордонний пункт.

Міністр закордонних справ Фінляндії також запропонував включити туристичні візи до сфер санкцій ЄС, щоб зміцнити єдність ЄС. Це було зроблено на засіданні Міністрів закордонних справ ЄС, яке відбулося 19 вересня.

“Фінляндія вважає важливим зробити кроки для досягнення спільної лінії ЄС щодо візових обмежень Росії”, – також наголошувалося в листі.

Нагадаємо, 9 вересня Рада Євросоюзу підтримала пропозицію про повне блокування дії угоди про спрощення візового режиму з Росією, яка набула чинності з 2007 року. Воно спрощував видачу віз громадянам Союзу та РФ для передбачуваного перебування не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

В рамках цього заходу громадянам РФ тепер необхідно сплачувати вищі збори за подання заяви на отримання шенгенської візи (з 35 до 80 євро), буде потрібно більше документів для подання заяви, збільшиться час очікування статусу візи. Крім того, заявники навряд чи зможуть отримати багаторазові візи, задовольнятися доведеться одноразовими.

Цей крок Польща і три країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва вважали за недостатні і запровадили з 19 вересня власні антиросійські правила щодо туристів: почали перешкоджати в’їзду на свою територію всіх російських мандрівників, які з’являються на їхніх кордонах, незалежно від наявності у них шенгенських віз.

Відколи заборона набула чинності, десятки російських громадян отримали відмову у виїзді за межі цих країн. Нова пропозиція Фінляндії спрямована на заборону всім росіянам, які мають на руках чинні шенгенські візи і яким було відмовлено у в’їзді на кордонах цих чотирьох країн, перетинати кордони будь-якої іншої країни Шенгенської угоди. За даними Комісії ЄС, станом на 1 вересня 2022 року близько 963 000 росіян мали діючі візи до Шенгенської зони.