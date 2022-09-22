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Фінляндія готує повну заборону в’їзду російським туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Глава МЗС Фінляндії Хаавісто заявив, що країна готує повну заборону в'їзду росіянам

Фінляндія ухвалила рішення щодо введення національних заходів щодо заборони в’їзду в країну громадянам Росії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на прес-конференції в Нью-Йорку, повідомляє фінська газета Iltalehti.

“Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити або повністю запобігти цьому туристичному потоку, і це національне рішення може включати нове законодавство, яке буде зроблено дуже швидко, або інтерпретацію існуючих правил”, – пояснив міністр.

За його словами, робота над запровадженням повної заборони розпочалася, і експерти з різних міністерств під керівництвом МЗС Фінляндії вивчають це питання.

“Фінляндія не хоче бути транзитною країною, навіть для шенгенських віз, що видаються іншими країнами, і тепер ми хочемо взяти під контроль цей трафік”, – наголосив Хаавісто, пояснюючи, що “немає жодних моральних чи етичних підстав” для того, щоб російські туристи відвідували країну під час війни в Україні

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