Фінляндія готує повну заборону в’їзду російським туристам

Фінляндія ухвалила рішення щодо введення національних заходів щодо заборони в’їзду в країну громадянам Росії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто на прес-конференції в Нью-Йорку, повідомляє фінська газета Iltalehti.

“Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити або повністю запобігти цьому туристичному потоку, і це національне рішення може включати нове законодавство, яке буде зроблено дуже швидко, або інтерпретацію існуючих правил”, – пояснив міністр.

За його словами, робота над запровадженням повної заборони розпочалася, і експерти з різних міністерств під керівництвом МЗС Фінляндії вивчають це питання.

“Фінляндія не хоче бути транзитною країною, навіть для шенгенських віз, що видаються іншими країнами, і тепер ми хочемо взяти під контроль цей трафік”, – наголосив Хаавісто, пояснюючи, що “немає жодних моральних чи етичних підстав” для того, щоб російські туристи відвідували країну під час війни в Україні