Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСВже шість країн Євросоюзу повністю закриті для росіян із чинним шенгеном
Міжнародні організаціїЄСРосія

Вже шість країн Євросоюзу повністю закриті для росіян із чинним шенгеном

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вже шість країн Євросоюзу повністю закриті для росіян із чинним шенгеном.

Чехія виступила шостою з 27 країн Євросоюзу, які закрили в’їзд для росіян із чинним “шенгеном”. З 25 жовтня республіка не впускає через зовнішні кордони росіян незалежно від того, якою країною, в тому числі європейською, видана віза.

Нагадаємо, минулого місяця в’їзд короткостроковими шенгенськими візами (включаючи видані не в Росії) для жителів РФ закрили Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Винятки залишили лише за “спорідненими” візами, посвідкою на проживання та представниками дипломатичного корпусу.

ЄС держави не всі “зачинили двері” для росіян. Однак процес отримання короткострокової шенгенської візи ускладнився і подорожчав: візовий збір став 80 євро замість 35. До видачі багаторазових віз почали підходити суворіше. Деякі країни в односторонньому порядку затвердили власні обмеження: скажімо, Німеччина, Словенія та Мальта вимагають медичні страховки, оформлені в Євросоюзі. А Єврокомісія запропонувала країнам ЄС переглянути практику визнання раніше отриманих росіянами віз, яких за сьогоднішніми підрахунками залишається близько мільйона. Зараз в’їзд з “шенгеном” для російських туристів можливий у більшість європейських держав, але все складніше продовжити та отримати візу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму