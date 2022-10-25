Чехія повністю закрила в’їзд російським туристам

Влада популярної Чехії повністю закрила кордон для російських громадян, які в’їжджають до країни за туристичними візами. Рішення набуло чинності у вівторок, 25 жовтня. Про це написала чеська газета “Новини” з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського.

З 25 жовтня громадянам Росії не буде дозволено в’їзд до Чехії за шенгенськими туристичними візами, виданими будь-якою країною ЄС, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Про принципове рішення заборонити потік російських туристів стало відомо під час брифінгу із журналістами. «Ми (уряд) запроваджуємо заходи щодо громадян Російської Федерації, які отримали короткострокові шенгенські візи з метою туризму, культури та спорту. Їм буде заборонено в’їзд до Чехії. Насамперед це стосується російських громадян, які прибувають через празький аеропорт. Ми не можемо заплющувати очі на ситуацію, коли російський режим бомбардує цивільні об’єкти», — зазначив чиновник.

Водночас міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив, що всі урядовці погодилися з цим рішенням. “Це захід, який висловлює чітку позицію Чеської Республіки”, – сказав він.

Нагадаємо, у вересні Польща, Латвія, Литва та Естонія заборонили в’їзд росіянам, які подорожують турвізами. Обмеження поширюються лише на зовнішній кордон ЄС, тому до цих країн все ще можна в’їхати із сусідніх країн ЄС. Пізніше, 30 вересня, Фінляндія приєдналися до країн, що вводять обмеження для пересування російських мандрівників, запровадивши заборону на в’їзд росіян, метою яких є туризм, відпочинок та транзит. У перелічені європейські держави, як і раніше, можуть потрапити громадяни РФ, які перетинають кордон з гуманітарних, а також деяких інших причин, наприклад, з метою навчання, роботи або відвідування родичів.