Володимир Путін оголосив про свою самоізоляцію

За повідомленнями світових агентств, президент Росії Володимир Путін оголосив, що ізолює себе через випадки зараження коронавірусів в своєму оточенні.

President Vladimir Putin of Russia is self-isolating because of coronavirus cases in his inner circle, the Kremlin said. https://t.co/tBUVWLb6EJ — The New York Times (@nytimes) September 14, 2021

У заяві Кремля йдеться, що Путін якийсь час буде перебувати на самоізоляції.

Тому глава держави в режимі онлайн візьме участь в засіданнях Ради колективної безпеки ОДКБ, запланованих на цей тиждень в Душанбе, і в саміті Шанхайської організації співробітництва.