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РОСІЯ

Володимир Путін оголосив про свою самоізоляцію

Гліб Парфененко
Володимир Путін оголосив про свою самоізоляцію

За повідомленнями світових агентств, президент Росії Володимир Путін оголосив, що ізолює себе через випадки зараження коронавірусів в своєму оточенні.

У заяві Кремля йдеться, що Путін якийсь час буде перебувати на самоізоляції.

Тому глава держави в режимі онлайн візьме участь в засіданнях Ради колективної безпеки ОДКБ, запланованих на цей тиждень в Душанбе, і в саміті Шанхайської організації співробітництва.

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