Владимир Путин объявил о своей самоизоляции

По сообщениям мировых агентств, президент России Владимир Путин объявил, что изолирует себя из-за случаев заражения коронавирусом в своем окружении.

President Vladimir Putin of Russia is self-isolating because of coronavirus cases in his inner circle, the Kremlin said. https://t.co/tBUVWLb6EJ — The New York Times (@nytimes) September 14, 2021

В заявлении Кремля говорится, что Путин некоторое время будет находиться на самоизоляции.

Поэтому глава государства в режиме онлайн примет участие в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированных на эту неделю в Душанбе, и в саммите Шанхайской организации сотрудничества.