ГлавнаяРОССИЯВладимир Путин объявил о своей самоизоляции
РОССИЯ

Владимир Путин объявил о своей самоизоляции

Глеб Парфененко
Владимир Путин объявил о своей самоизоляции

По сообщениям мировых агентств, президент России Владимир Путин объявил, что изолирует себя из-за случаев заражения коронавирусом в своем окружении.

В заявлении Кремля говорится, что Путин некоторое время будет находиться на самоизоляции.

Поэтому глава государства в режиме онлайн примет участие в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированных на эту неделю в Душанбе, и в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанпандемиявакцинаБлижний Востокпожар

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International