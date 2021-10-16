В Росії новий рекорд смертності від пандемії

Число випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу (COVID-19) в Росії за добу зросла на 33 208 – до 7 958 384.

Це максимум добового приросту захворюваності з початку пандемії, випливає з опублікованих в суботу даних оперативного штабу по боротьбі з COVID-19.

За минулу добу через коронавірусну інфекції в РФ померло 1 002 осіб проти 999 днем ​​раніше. Це новий максимум з початку пандемії.

Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 222 315.

Вперше добовий приріст смертності через коронавірус в РФ перевищив позначку 1000.

Від COVID-19 в Росії видужала 6 981 907 осіб, у тому числі 21 883 – за останню добу.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусів в Москві збільшилася за добу на 6 545, добовий приріст смертності склав 72.