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РОССИЯ

Новый рекорд смертности через коронавирус в России

Евгений Подольский

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в России за сутки возросло на 33 208 – до 7 958 384.

Это максимум суточного прироста заболеваемости с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки из-за коронавирусной инфекции в РФ скончалось 1 002 человек против 999 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии.

Общее число летальных случаев увеличилось до 222 315.

Впервые суточный прирост смертности из-за коронавируса в РФ превысил отметку 1000.

От COVID-19 в России выздоровело 6 981 907 человек, в том числе 21 883 – за последние сутки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 545, суточный прирост смертности составил 72.

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