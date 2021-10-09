У Росії масове отруєння сурогатним алкоголем

Число загиблих при отруєнні сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області в Росії зросла до 26. Про це розповіла заступник міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області Інна Аверкова.

«Кількість постраждалих збільшилася з 49 до 54. Смертність збільшилася за рахунок того, що загинули ті, хто був доставлений у важкому стані, в стані коми. 26 осіб померли, 28 живі, частина знаходиться в стаціонарі», – сказала вона.

При цьому число фігурантів, які були затримані в рамках розслідування кримінальних справ після отруєння жителів сходу Оренбурзької області, зросла до семи.

«Завтра в Жовтневому районному суді Орська будуть розглядатися два матеріали відносно чоловіка, що доставив підроблену алкогольну продукцію, і жінки-продавця», – розповіла співрозмовниця, додавши, що обирається запобіжний захід п’ятьом фігурантам кримінальних справ.

Напередодні повідомлялося про отруєння в Оренбурзькій 36 осіб, 18 з яких померли.