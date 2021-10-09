В России массовое отравление суррогатным алкоголем

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области в России возросло до 26. Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», — сказала она.

При этом число фигурантов, которые были задержаны в рамках расследования уголовных дел после отравления жителей востока Оренбургской области, возросло до семи. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Завтра в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца»​​​​​​​, — рассказала собеседница агентства, добавив, что избирается мера пресечения пятерым фигурантам уголовных дел.

Накануне сообщалось об отравлении в Оренбургской 36 человек, 18 из которых скончались.