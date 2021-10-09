ГлавнаяРОССИЯВ России массовое отравление суррогатным алкоголем
РОССИЯ

В России массовое отравление суррогатным алкоголем

Евгений Подольский

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области в России возросло до 26. Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», — сказала она.

При этом число фигурантов, которые были задержаны в рамках расследования уголовных дел после отравления жителей востока Оренбургской области, возросло до семи. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Завтра в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца»​​​​​​​, — рассказала собеседница агентства, добавив, что избирается мера пресечения пятерым фигурантам уголовных дел.

Накануне сообщалось об отравлении в Оренбургской 36 человек, 18 из которых скончались.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодавакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International