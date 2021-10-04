ГоловнаРОСІЯСША оголосили полювання на російські підводні човни
РОСІЯСША

США оголосили полювання на російські підводні човни

Гліб Парфененко
США оголосили полювання на ВМФ Росії

ВМС США почнуть полювання за російськими підводними човнами. Про це пише оглядач американського видання National Interest Калеб Ларсон.

Він нагадав про прес-реліз, опублікованому на офіційному сайті ВМС США 28 вересня. У ньому говориться, що нова оперативна група “Грейхаунд” буде інструктувати есмінці класу “Арлі Берк”, щоб вони були готові “протистояти загрозам з боку Москви”.

За словами Ларсона, можливості російського підводного флоту постійно ростуть і зараз “представляють значну загрозу” для східного узбережжя США і Європи. Він вказав на особливу заклопотаність американських військових здатністю підводних човнів шпигувати, а також перерізати комунікаційні кабелі, що з’єднують континенти по дну океану.

“Переривання цих ліній зв’язку становить серйозну загрозу для безпеки США і Європи”, – зазначив автор.

За його словами, оперативна група “Грейхаунд” має намір зберегти перевагу США над Росією в західній Атлантиці. Ларсон підсумував, що для виконання цього завдання есмінці типу Arleigh Burke володіють потужними засобами боротьби з підводними човнами.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо Байденпандеміявакциназемлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International