США оголосили полювання на російські підводні човни

ВМС США почнуть полювання за російськими підводними човнами. Про це пише оглядач американського видання National Interest Калеб Ларсон.

Він нагадав про прес-реліз, опублікованому на офіційному сайті ВМС США 28 вересня. У ньому говориться, що нова оперативна група “Грейхаунд” буде інструктувати есмінці класу “Арлі Берк”, щоб вони були готові “протистояти загрозам з боку Москви”.

За словами Ларсона, можливості російського підводного флоту постійно ростуть і зараз “представляють значну загрозу” для східного узбережжя США і Європи. Він вказав на особливу заклопотаність американських військових здатністю підводних човнів шпигувати, а також перерізати комунікаційні кабелі, що з’єднують континенти по дну океану.

“Переривання цих ліній зв’язку становить серйозну загрозу для безпеки США і Європи”, – зазначив автор.

За його словами, оперативна група “Грейхаунд” має намір зберегти перевагу США над Росією в західній Атлантиці. Ларсон підсумував, що для виконання цього завдання есмінці типу Arleigh Burke володіють потужними засобами боротьби з підводними човнами.