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США объявили охоту на российские подводные лодки

Глеб Парфененко
США объявили охоту на ВМФ России

ВМС США начнут охоту за русскими подводными лодками. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон.

Он напомнил о пресс-релиз, опубликованном на официальном сайте ВМС США 28 сентября. В нем говорится, что новая оперативная группа «Грейхаунд» будет инструктировать эсминцы класса «Арли Берк», чтобы они были готовы «противостоять угрозам со стороны Москвы».

По словам Ларсона, возможности российского подводного флота постоянно растут и сейчас «представляют значительную угрозу» для восточного побережья США и Европы. Он указал на особую озабоченность американских военных способностью подводных лодок шпионить, а также перерезать коммуникационные кабели, соединяющие континенты по дну океана.

«Прерывание этих линий связи составляет серьезную угрозу для безопасности США и Европы», — отметил автор.

По его словам, оперативная группа «Грейхаунд» намерен сохранить превосходство США над Россией в западной Атлантике. Ларсон подытожил, что для выполнения этой задачи эсминцы типа Arleigh Burke обладают мощными средствами борьбы с подводными лодками.

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