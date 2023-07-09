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Співробітники п’ятизіркового готелю у Туреччині побили туриста з РФ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Співробітники п'ятизіркового готелю у Туреччині побили туриста з РФ

У Туреччині в готелі Nox Inn Deluxe Hotel 5* співробітники напали на туристів із Росії.

Інцидент стався в ніч проти 7 липня в Аланії. Охоронці готелю побили росіянина, який заступився за дружину.

Пара поскаржилася співробітнику ресепшну на те, що в них з балкона кидають пляшки з водою, але той їх проігнорував. При цьому один із охоронців заявив, що «ви ж росіяни, що ви нам запропонуєте». Жінка обурилася і вирішила записати відео, «щоб інші туристи знали, які готелі варто оминати».

Після цього охоронець спробував відібрати у туристки телефон, і за неї заступився її чоловік. З’явилися ще три співробітники готелю, і вони вже вчотирьох почали бити туриста. «Вони били ногами по обличчю, кулаками по голові. У результаті в нього виявилися тяжкі травми. Тепер він перебуває у лікарні», – розповіла його дружина.

Після бійки співробітники не викликали швидку поліцію.

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