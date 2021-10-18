Шестикласник вчинив стрілянину в школі в Росії

Через чотири тижні після кривавого нападу на університет в російському місті Перм на Уралі, шестикласник в тому ж регіоні відкрив сьогодні стрілянину в школі, повідомляє агентство DPA.

Школяр зробив два постріли – в стелю і в стіну, повідомила влада. Жертв не було, один учень отримав легке поранення. Стрілок був заарештований.

Майже 300 учнів і 30 вчителів змогли покинути будівлю в селі Сарс без будь-чиєї допомоги.

ЗМІ повідомили, що директор школи переконав збройного 12-річного учня скласти зброю. Стверджується, що студент потайки взяв зброю у свого батька.

Влада поки не повідомляють більш докладну інформацію про інцидент. За даними інформаційного агентства “Інтерфакс”, одним з мотивів студента було бажання залякати своїх однокласників. Заняття в школі сьогодні були скасовані.

Всього місяць тому в місті Перм, розташованому приблизно в 1200 кілометрах від Москви, студент юридичного факультету відкрив стрілянину з рушниці в університеті, убивши шість чоловік і поранивши близько 20, нагадує агентство DPA.