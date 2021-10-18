Шестиклассник открыл стрельбу в школе в России

Через четыре недели после кровавого нападения на университет в российском городе Пермь на Урале, шестиклассник в том же регионе открыл сегодня стрельбу в школе, сообщает агентство DPA.

Школьник сделал два выстрела — в потолок и в стену, сообщили власти. Жертв не было, один ученик получил легкое ранение. Стрелок был арестован.

Почти 300 учеников и 30 учителей смогли покинуть здание в селе Сарс без чьей-либо помощи.

СМИ сообщили, что директор школы убедил вооруженного 12-летнего ученика сложить оружие. Утверждается, что студент тайком взял оружие у своего отца.

Власти пока не сообщают более подробную информацию об инциденте. По данным информационного агентства «Интерфакс», одним из мотивов студента было желание запугать своих одноклассников. Занятия в школе сегодня были отменены.

Всего месяц назад в городе Пермь, расположенном примерно в 1200 километрах от Москвы, студент юридического факультета открыл стрельбу из ружья в университете, убив шесть человек и ранив около 20, напоминает агентство DPA.