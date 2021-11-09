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Російських туристів, які прибувають до Таїланду, попередили про штрафи і депортацію

Гліб Парфененко
Російських туристів, які прибувають до Таїланду, попередили про штрафи і депортацію

Російські туристи, які порушують непрості правила прибуття до Таїланду, можуть загрожувати штраф і депортація. Про це їх попередили у Генконсульстві Королівства у Росії, повідомляє агентство Deita.Ru. Згідно із заявою відомства, мова в першу чергу йде про штрафи для росіян, які прибули на Пхукет без повного пакета документів. У найгіршому випадку туристу загрожує також подальша депортація на батьківщину.

«У подальшому громадяни, у тому числі неповнолітні, які прибувають до аеропорту Пхукета з неповним комплектом необхідних документів, будуть оштрафовані та депортовані до країни цивільної власності власним коштом», – попереджають дипломати.

Приклади вони наводять такі – у туристів із Москви нещодавно не було виявлено всіх необхідних документів для перетину кордону. А саме, одна доросла і дитина віком 10 років не мали дозволу на в’їзд, двоє малолітніх дітей – результати ПЛР-тестів.

«Вказаних пасажирів впустилив країну, але тільки як виняток, і надалі такого послаблення з боку прикордонних служб Таїланду очікувати не варто», – попередили дипломати.

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