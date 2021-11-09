Российских туристов, прибывающих в Таиланд, предупредили о штрафах и депортации

Российские туристы, нарушающие непростые правила прибытия в Таиланд, могут угрожать штраф и депортация. Об этом они были предупреждены в Генконсульстве Королевства в России, сообщает агентство Deita.Ru. Согласно заявлению ведомства, речь в первую очередь идет о штрафах для россиян, прибывших на Пхукет без полного пакета документов. В самом худшем случае туристу грозит также дальнейшая депортация на родину.

«В дальнейшем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом необходимых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской собственности за свой счет», — предупреждают дипломаты.

Примеры они приводят следующие – у туристов из Москвы недавно не были обнаружены все необходимые документы для пересечения границы. А именно, один взрослый и ребенок в возрасте 10 лет не имел разрешения на въезд, двое малолетних детей – результаты ПЦР-тестов.

«Указанных пассажиров упустил страну, но только в виде исключения, и в дальнейшем такого ослабления со стороны пограничных служб Таиланда ожидать не стоит», — предупредили дипломаты.