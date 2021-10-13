Новий чорний рекорд смертей від COVID-19 в Росії

Офіційне число загиблих від нового коронавируса (COVID-19) за останні 24 години в Росії становить 984 людини проти 973 смертей вчора, в результаті чого загальне офіційне число загиблих з початку епідемії в країні досягло 219 329 осіб, повідомляє ТАСС.

Це новий рекорд смертей протягом 24 годин з початку епідемії в Росії, заявили в російському оперативному штабі по боротьбі з інфекцією. Вчора число загиблих також було рекордним: понад 900 випадків смерті від COVID-19 були зареєстровані в країні протягом доби протягом восьми днів поспіль.

Умовна смертність (остаточну можна буде визначити тільки після закінчення епідемії) залишилася на рівні 2,79 відсотка.

Згідно з більш широкого визначення смертей, пов’язаних з вірусами, статистична служба Росстата в п’ятницю повідомила, що до кінця серпня понад 400000 чоловік в Росії померли від коронавируса.

Росія займає п’яте місце в світі за кількістю смертей під час пандемії після США, Бразилії, Індії та Мексики.

Кількість офіційно зареєстрованого коронавіруса, інфікованого за останні 24 години, становить 28 717 осіб, тобто загальна кількість інфікованих з початку епідемії в країні зараз становить 7 861 681 особа.

Росія займає п’яте місце в світі за кількістю інфікованих під час пандемії після США, Індії, Бразилії та Великобританії.

Число так званих активних хворих, тобто знаходяться на лікуванні пацієнтів, збільшилася до 726 266 осіб.

Число людей, які видужали за останні 24 години після зараження коронавірусом, становить 21 801 особа, в результаті чого загальне число людей, які видужали з початку епідемії, становило 6 916 086 осіб.