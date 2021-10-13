Новый черный рекорд смертей от COVID-19 в России

Официальное число погибших от нового коронавируса (COVID-19) за последние 24 часа в России составляет 984 человека против 973 смертей вчера, в результате чего общее официальное число погибших с начала эпидемии в стране достигло 219 329 человек, сообщает ТАСС.

Это новый рекорд смертей в течение 24 часов с начала эпидемии в России, заявили в российском оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Вчера число погибших также было рекордным: более 900 случаев смерти от COVID-19 были зарегистрированы в стране в течение суток в течение восьми дней подряд.

Условная смертность (окончательную можно будет определить только после окончания эпидемии) осталась на уровне 2,79 процента.

Согласно более широкого определения смертей, связанных с вирусами, статистическая служба Росстата в пятницу сообщила, что до конца августа более 400 000 человек в России умерли от коронавируса.

Россия занимает пятое место в мире по количеству смертей во время пандемии после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Количество официально зарегистрированного коронавируса, инфицированного за последние 24 часа, составляет 28 717 человек, то есть общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране сейчас составляет 7861681 человек.

Россия занимает пятое место в мире по количеству инфицированных во время пандемии после США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Число так называемых активных больных, то есть находятся на лечении пациентов, увеличилось до 726 266 человек.

Число людей, которые выздоровели за последние 24 часа после заражения коронавируса, составляет 21 801 человек, в результате чего общее число людей, которые выздоровели с начала эпидемии, составило 6916086 человек.