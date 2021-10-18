Україна хоче брати участь у сертифікації оператора “Північного потоку-2” в Німеччині

Київ хоче брати участь в сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомила українська державна нафтогазова компанія «Нафтогаз», інформують «Новини».

«Нафтогаз, як національна компанія (…), подав заявку на участь (…) в німецький регулюючий орган, Федеральне агентство німецьких мереж», – сказав на прес-конференції глава компанії Юрій Вітренко.

За його словами, відповідь має бути отримана протягом місяця. В Україні очікується позитивний ефект.

Нафтогаз вважає, що сертифікат не слід видавати, оскільки це порушить європейське законодавство, а дії «Газпрому» неконкурентоспроможні.

«Північний потік-2» тягнеться від російського узбережжя по дну Балтійського моря до Німеччини і складається з двох труб загальною пропускною здатністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік. Його будівництво завершилося 10 вересня.

В даний час йде процес сертифікації Nord Stream 2 AG в якості незалежного оператора трубопроводу. Він пройде в два етапи: спочатку німецький регулятор розробить проект рішення, після чого його оцінить Єврокомісія. Весь процес може зайняти кілька місяців. Берлін вже отримав повний пакет необхідних документів з Москви.

Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) видало дозвіл на участь в процедурі сертифікації польської державної нафтогазової компанії PGNiG. Варшава хоче, щоб оператор відповідав вимогам третього енергетичного пакету ЄС, який передбачає поділ компаній, що займаються видобутком і транспортуванням газу по трубопроводу. Сьогодні Вітренко уточнив, що Київ погоджує свою позицію з цього питання з PGNiG.

Оператор «Північний потік 2» Nord Stream 2 AG належить російському державному «Газпрому».