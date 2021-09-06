На дно Балтийского моря была положена последняя труба газопровода «Северный поток-2»

По дну Балтийского моря возложена последняя труба газопровода «Северный поток-2», теперь будут соединены два участка газопровода пролегают соответственно в водах Германии и Дании, — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG, сообщил в понедельник.

Оператор сообщил, что намерен запустить газопровод до конца 2021 года. Незадолго до понедельника глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» «будет построен в считанные дни и заработает».

Ранее СМИ в России сообщали, что завершение «Северного потока-2» планируется до 12 сентября этого года.