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РОССИЯ

На дно Балтийского моря была положена последняя труба газопровода «Северный поток-2»

Евгений Подольский
Shutterstock.com / Allthings Berlin

По дну Балтийского моря возложена последняя труба газопровода «Северный поток-2», теперь будут соединены два участка газопровода пролегают соответственно в водах Германии и Дании, — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG, сообщил в понедельник.

Оператор сообщил, что намерен запустить газопровод до конца 2021 года. Незадолго до понедельника глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» «будет построен в считанные дни и заработает».

Ранее СМИ в России сообщали, что завершение «Северного потока-2» планируется до 12 сентября этого года.

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