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РОСІЯ

Кількість жертв стрілянини в Пермі зросла, злочинець перебуває в тяжкому стані

Євгеній Подольський
PAP / EPA / STRINGER

Російські ЗМІ повідомляють нові дані про стрілянину в Пермі. У понеділок вісімнадцятирічний студент увійшов на територію університету з гвинтівкою і застрелив 6 осіб.

Як повідомляє радіо «Ехо Москви», кількість постраждалих збільшилася з 28 до 43 осіб. Радіостанція також повідомила, що винуватець трагедії перебуває в лікарні і що його здоров’я оцінюється лікарями як серйозне.

Медичні служби Пермі підтвердили, що 12 осіб перебували в трьох місцевих лікарнях. Однак інші готуються до відправки в Москву. Представник місцевого міністерства охорони здоров’я Анастазія Крутінь повідомила, що винуватцям трагедії, який отримав поранення під час затримання, ампутували ногу.

Чиновник охарактеризував стан здоров’я вісімнадцятирічного Тимура Бекмансурова як важкий. Російські ЗМІ нагадують, що нападник застрелив 5 жінок у віці від 18 до 66 років і 18-річного чоловіка.

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