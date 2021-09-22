Стрельба в российском университете. Число жертв увеличилось, преступник находится в тяжелом состоянии.

Российские СМИ сообщают новые данные о стрельбе в Перми. В понедельник восемнадцатилетний студент вошел на территорию университета с винтовкой и застрелил 6 человек.

Как сообщает радио «Эхо Москвы», количество пострадавших увеличилось с 28 до 43 человек. Радиостанция также сообщила, что виновник трагедии находится в больнице и что его здоровье оценивается врачами как серьезное.

Медицинские службы Перми подтвердили, что 12 человек находились в трех местных больницах. Однако остальные готовятся к отправке в Москву. Представитель местного министерства здравоохранения Анастазия Крутинь сообщила, что виновникам трагедии, получившим ранения во время задержания, ампутировали ногу.

Чиновник охарактеризовал состояние здоровья восемнадцатилетнего Тимура Бекмансурова как тяжелое. Российские СМИ напоминают, что нападавший застрелил 5 женщин в возрасте от 18 до 66 лет и 18-летнего мужчину.