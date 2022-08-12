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Глава МЗС Чехії виступив за заборону на видачу віз росіянам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Глава МЗС Чехії виступив за заборону на видачу віз росіянам

Глава МЗС Чехії Ян Липавський заявив, що варіант повного зупинення видачі шенгенських віз росіянам стане ефективною санкцією ЄС щодо Росії.

За його словами, питання про це буде порушено на зустрічі глав МЗС ЄС у Празі наприкінці серпня.

Раніше в Естонії та Фінляндії запропонували країнам ЄС припинити видачу турвіз громадянам РФ.

Нагадаємо, Чехія не видає візи росіянам вже більше двох років, призупинення було викликано пандемією коронавірусу.

Вчора стало відомо, що влада Естонії прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами, виданими республікою.

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