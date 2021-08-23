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Громадянин України затриманий в Тулі за збір даних про новітню зброю – ФСБ

За даними ФСБ, українець розшукував співробітників оборонних підприємств Росії, що мали доступ до державної таємниці.

Гліб Парфененко
ТАСС

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) затримала громадянина України в Тулі, місті, розташованому в 193 км на південь від Москви, за збір суворо засекреченою інформацією про новітні типах зброї на замовлення української розвідки, повідомили ТАСС в прес-службі ФСБ.

«Федеральна служба безпеки затримала громадянина України на гарячому в Тулі за збір відомостей, що становлять державну таємницю, про новітні озброєння і секретну технічну документацію на них», – повідомила прес-служба.

За даними ФСБ, «за завданням спецслужб України чоловік розшукував співробітників російських оборонних підприємств, що мали доступ до державної таємниці».

«Його метою було завербувати росіян і отримати від них захищену законом інформацію про сучасний стрілецьку зброю», – заявили в ФСБ.

Відносно громадянина України порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ («Шпигунство»), повідомляє прес-служба ФСБ.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 20 років. У ФСБ заявили, що слідчі заходи тривають.

Джерело: ТАСС

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