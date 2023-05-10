За незаконну роботу українського туриста заарештували у Таїланді. Як повідомляє газета The Tiger, українця затримала королівська імміграційна поліція Таїланду після того, як було виявлено, що він незаконно працював у компанії з оренди мотоциклів на острові Ко Па Нган у провінції Сурат Тані на півдні Таїланду.

Як повідомляє видання, поліцейські взяли 45-річного українця на гарячому: на автостоянці з 23 орендованими мотоциклами після того, як їх повернули туристи.

Спершу українець заперечував, що там працює. У поліції з’ясували, що українець в’їхав до Таїланду через імміграційну службу Satun на півдні Таїланду, і йому дозволено залишатися в королівстві до 18 травня 2023 року. Але дозволу на роботу він не має.

Також затримано й представників компанії з оренди мотоциклів, яка незаконно найняла українця для роботи. Слідство продовжується.

Як додає видання, також імміграційна служба Пхукету виявила 186 іноземців, які прострочили свої візи на Пхукеті під час семиденного рейду. Причому більша частина сплатила штрафи, а 4 особи навіть потрапили до в’язниці — серед останніх українців немає, серед заарештованих назвали громадянина Єгипту, одного громадянина Данії, одного громадянина Бірми та одного громадянина Китаю. Загалом серед виловлених найбільше росіян — 41 людина.