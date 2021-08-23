Гражданин Украины задержан в Туле за сбор данных о новейшем оружие — ФСБ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала гражданина Украины в Туле, городе, расположенном в 193 км к югу от Москвы, за сбор строго засекреченной информацией о новейших типах оружия по заказу украинской разведки, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

«Федеральная служба безопасности задержала гражданина Украины на горячем в Туле за сбор сведений, составляющих государственную тайну, о новейших вооружений и секретной технической документации на них», — сообщила пресс-служба.

По данным ФСБ, «по заданию спецслужб Украины человек разыскивал сотрудников российских оборонных предприятий, имевших доступ к государственной тайне».

«Его целью было завербовать русских и получить от них охраняемую законом информацию о современном стрелковом оружии», — заявили в ФСБ.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ( «Шпионаж»), сообщает пресс-служба ФСБ.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ заявили, что следственные мероприятия продолжаются.

Источник: ТАСС