Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

У португальському місті Анадія лопнули два резервуари винного заводу Destilaria Levira. В результаті стався розлив вина, яке хлинуло назовні, виплеснулося за територію заводу та затопило кілька вулиць міста.

Пригода сталася вчора, 10 вересня. Чому лопнули резервуари, доки не встановлено. З них вибігло 2,2 мільйона літрів вина. Кадри алкогольного потопу зняли свідки.

Влада міста побоюється, що літри вина потраплять у річку Сертіма і тоді ситуацію можна буде розцінювати як екологічну катастрофу. Втім, поки що стихійного лиха, швидше за все, вдалося уникнути, зазначили в уряді. З вулиць міста вже прибрали алкоголь, що розлився, а робітники заводу очистили постраждалі міські об’єкти.

⚡️Red wine has “flooded” the streets in the Portuguese municipality of Anadia after two tanks exploded at a local winery, radio station Rádio Renascença reported. pic.twitter.com/VHLcadfLlp — War Monitor (@WarMonitors) September 11, 2023

Кошти на збирання вулиць Анадії виділила компанія, на підприємстві якої сталася аварія. Поки що економічних збитків, завданих місту та заводу, не підраховано, проте серйозні витрати компанії через аварію турбують влада.