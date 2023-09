Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

У португальському місті Анадія лопнули два резервуари винного заводу Destilaria Levira. В результаті стався розлив вина, яке хлинуло назовні, виплеснулося за територію заводу та затопило кілька вулиць міста.

Пригода сталася вчора, 10 вересня. Чому лопнули резервуари, доки не встановлено. З них вибігло 2,2 мільйона літрів вина. Кадри алкогольного потопу зняли свідки.

Влада міста побоюється, що літри вина потраплять у річку Сертіма і тоді ситуацію можна буде розцінювати як екологічну катастрофу. Втім, поки що стихійного лиха, швидше за все, вдалося уникнути, зазначили в уряді. З вулиць міста вже прибрали алкоголь, що розлився, а робітники заводу очистили постраждалі міські об’єкти.

⚡️Red wine has “flooded” the streets in the Portuguese municipality of Anadia after two tanks exploded at a local winery, radio station Rádio Renascença reported. pic.twitter.com/VHLcadfLlp

— War Monitor (@WarMonitors) September 11, 2023