Всі розділи
ГоловнаПортугаліяВулиці португальського міста Анадія затопило вином
ПортугаліяТуризм

Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

У португальському місті Анадія лопнули два резервуари винного заводу Destilaria Levira. В результаті стався розлив вина, яке хлинуло назовні, виплеснулося за територію заводу та затопило кілька вулиць міста.

Пригода сталася вчора, 10 вересня. Чому лопнули резервуари, доки не встановлено. З них вибігло 2,2 мільйона літрів вина. Кадри алкогольного потопу зняли свідки.

Влада міста побоюється, що літри вина потраплять у річку Сертіма і тоді ситуацію можна буде розцінювати як екологічну катастрофу. Втім, поки що стихійного лиха, швидше за все, вдалося уникнути, зазначили в уряді. З вулиць міста вже прибрали алкоголь, що розлився, а робітники заводу очистили постраждалі міські об’єкти.

Кошти на збирання вулиць Анадії виділила компанія, на підприємстві якої сталася аварія. Поки що економічних збитків, завданих місту та заводу, не підраховано, проте серйозні витрати компанії через аварію турбують влада.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На Кіпрі п’ятеро туристів затримано за зґвалтування молодої дівчини

Велика Британія
На Кіпрі стався інцидент із сексуальним характером, у якому...

Мовчіть про цей тренд: туристки почали одягати в Таїланді пароварки на голову, викликаючи сміх у місцевих.

Таїланд
"Мовчіть про цей модний тренд, або наші пароварки стануть...

У готелі на острові Балі впав ліфт, внаслідок чого загинули 5 туристів

Індонезія
Влада індонезійського острова Балі запевнила туристів, що вони можуть...

У Таїланді знання мови допомогло туристам уникнути рабства

Таїланд
У Таїланді малайзійські туристи замовили таксі через inDrive і...

У Таїланді згоріла одна з головних визначних пам’яток країни

Таїланд
Сильна пожежа завдала серйозної шкоди плавучому ринку Паттаї "Чотири...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму