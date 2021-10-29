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ПОРТУГАЛІЯТуризм

Названо найкраще пляжне місце у Європі – і це не в Іспанії

Гліб Парфененко
Названо найкраще пляжне місце у Європі - і це не в Іспанії

Гаряча точка в Атлантиці є улюбленою туристичною точкою, і не дивно, що вона виграла нагороду World Travel Awards в номінації «Краще пляжне місце в Європі». Але який європейський пляж був визнаний найкращим для туристів?

Алгарве зіткнувся з жорсткою конкуренцією в категорії пляжів з популярних місць, включаючи Майорку, Марбелью, Канни та Корфу.

Директор з продажів Kronos Homes Алда Філіпе сказала: «Португалія – це чудова країна, яка повна чарівності та має так багато для відкриття.

«Приємно бачити, що моя рідна нація відзначена цими нагородами. Це цілком заслужено».

Рада з туризму регіону нещодавно оголосила про свої плани приділити більше уваги міжсезонному туризму в Алгарве.

Як місце для гри в гольф світового класу, Алгарве може запропонувати ентузіастам цілий рік гри на одному з численних полів.

Названо найкраще пляжне місце у Європі - і це не в Іспанії
Пляжі на південь від міста Лагуш – одні з найкрасивіших районів регіону. (Зображення: GETTY)

Туристи можуть досліджувати побілені рибальські села з видом на приховані пляжні бухти з кришталевою водою.

Пляжі на південь від міста Лагос є одними з найбільш приголомшливих районів регіону, звідки відкривається вид на червоні вапнякові скелі.

Прайя-де-Фалезія — один з найдовших пляжів Португалії, майже сім кілометрів із золотим піском.

Серфінгісти мають багато хвиль, які можна зловити на Алгарве, і вони будуть здивовані численними пляжами для серфінгу в регіоні.

Безстрашні дослідники можуть виявити неймовірні скельні утворення Алгарве, які пропонують чудові можливості для селфі.

Пляж Прайя-да-Марінья
Пляж Прайя-да-Марінья

Сім’ям варто відправитися в екскурсію по спостереженню за дельфінами, щоб побачити прекрасних створінь у їх природному середовищі існування.

Регіон Алгарве також є популярним вибором серед відпочиваючих знаменитостей та футболістів, які є великими шанувальниками курорту.

Там були помічені Вейн і Колін Руні, а Стівен Джеррард, Алан Ширер і Джеймі Каррагер – постійні відвідувачі.

Мадонна часто відвідує регіон, а також Ронан Кітінг і Найл Хоран.

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