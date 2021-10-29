Названо найкраще пляжне місце у Європі – і це не в Іспанії

Гаряча точка в Атлантиці є улюбленою туристичною точкою, і не дивно, що вона виграла нагороду World Travel Awards в номінації «Краще пляжне місце в Європі». Але який європейський пляж був визнаний найкращим для туристів?
Алгарве зіткнувся з жорсткою конкуренцією в категорії пляжів з популярних місць, включаючи Майорку, Марбелью, Канни та Корфу.
Директор з продажів Kronos Homes Алда Філіпе сказала: «Португалія – це чудова країна, яка повна чарівності та має так багато для відкриття.
«Приємно бачити, що моя рідна нація відзначена цими нагородами. Це цілком заслужено».
Рада з туризму регіону нещодавно оголосила про свої плани приділити більше уваги міжсезонному туризму в Алгарве.
Як місце для гри в гольф світового класу, Алгарве може запропонувати ентузіастам цілий рік гри на одному з численних полів.
Туристи можуть досліджувати побілені рибальські села з видом на приховані пляжні бухти з кришталевою водою.
Пляжі на південь від міста Лагос є одними з найбільш приголомшливих районів регіону, звідки відкривається вид на червоні вапнякові скелі.
Прайя-де-Фалезія — один з найдовших пляжів Португалії, майже сім кілометрів із золотим піском.
Серфінгісти мають багато хвиль, які можна зловити на Алгарве, і вони будуть здивовані численними пляжами для серфінгу в регіоні.
Безстрашні дослідники можуть виявити неймовірні скельні утворення Алгарве, які пропонують чудові можливості для селфі.
Сім’ям варто відправитися в екскурсію по спостереженню за дельфінами, щоб побачити прекрасних створінь у їх природному середовищі існування.
Регіон Алгарве також є популярним вибором серед відпочиваючих знаменитостей та футболістів, які є великими шанувальниками курорту.
Там були помічені Вейн і Колін Руні, а Стівен Джеррард, Алан Ширер і Джеймі Каррагер – постійні відвідувачі.
Мадонна часто відвідує регіон, а також Ронан Кітінг і Найл Хоран.