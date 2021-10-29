Названо лучшее пляжное место в Европе – и это не в Испании

Горячая точка в Атлантике является любимой туристической точкой, и не удивительно, что она выиграла награду World Travel Awards в номинации «Лучшее пляжное место в Европе». Но какой европейский пляж был признан самым лучшим для туристов?

Алгарве столкнулся с жесткой конкуренцией в категории пляжей из популярных мест, включая Майорку, Марбелью, Канны и Корфу.

Директор по продажам Kronos Homes Алда Филиппе сказала: «Португалия – это замечательная страна, которая полна обаяния и так много для открытия.

«Приятно видеть, что моя родная нация отмечена этими наградами. Это вполне заслуженно».

Совет по туризму региона недавно объявил о своих планах уделить больше внимания межсезонному туризму в Алгарве.

Как место для игры в гольф мирового класса, Алгарве может предложить энтузиастам игру круглогодично на одном из многочисленных полей.

Туристы могут исследовать побеленные рыбачьи деревни с видом на скрытые пляжные бухты с хрустальной водой.

Пляжи к югу от города Лагос являются одними из самых ошеломляющих районов региона, откуда открывается вид на красные известняковые скалы.

Прайя-де-Фалезия – один из самых длинных пляжей Португалии, почти семь километров с золотым песком.

Серфингисты имеют множество волн, которые можно поймать на Алгарве, и они будут удивлены многочисленными пляжами для серфинга в регионе.

Бесстрашные исследователи могут обнаружить невероятные скальные образования Алгарве, предлагающие отличные возможности для селфи.

Семьям следует отправиться в экскурсию по наблюдению за дельфинами, чтобы увидеть прекрасных созданий в их естественной среде обитания.

Регион Алгарве также является популярным выбором среди отдыхающих и футболистов, которые являются большими поклонниками курорта.

Там были замечены Уэйн и Колин Руни, а Стивен Джеррард, Алан Ширер и Джейми Каррагер – постоянные посетители.

Мадонна часто посещает регион, а также Ронан Китинг и Найл Хоран.