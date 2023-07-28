На пляжах Португалії туристів штрафуватимуть за те, що вони слухають музику

Любителі голосно погуляти на відпочинку, будьте обережні – у Португалії діють нові правила поведінки на пляжах. За порушення цих правил передбачено значні штрафи від €200 до €36 тис.

Влітку 2023 Національне морське управління Португалії (AMN) дало розпорядження морській поліції на муніципальних пляжах країни стежити за тим, щоб ніхто не приносив до моря колонки і не включав гучну музику. Тепер будь-який відпочивальник може поскаржитися до поліції на тих, хто заважає спокійно проводити час на пляжі.

Залежно від загальної поведінки та реакції на зауваження з боку відпочивальників та співробітників поліції, порушника можуть оштрафувати на суму від 200 до 4 000 євро. Якщо ж порядок порушує група осіб, мінімальний штраф зросте до 2 000 євро. Максимальне грошове покарання – 36 тисяч євро.

Варто зазначити, що допустимий рівень гучності музики у розпорядженні AMN не вказано. Це означає, що в кожному конкретному випадку поліція визначатиме самостійно, заважає відпочивальник іншим чи ні. Отже, можливі і зловживання, і послаблення.

Який із цього висновок? – Влітку 2023 року на пляжі Португалії краще приходити без переносної колонки.