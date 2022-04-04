Польща звинувачує Росію у причетності до авіакатастрофи під Смоленськом

Віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський поклав на Росію відповідальність за авіакатастрофу, що сталася у 2010 році у Смоленську, під час якої загинув також його брат-близнюк колишній президент Польщі Лех Качинський.

«Я не сумніваюся, що те, що сталося в небі над Смоленськом, є спланованою атакою. Це рішення було ухвалено Кремлем», – сказав Качинський у розмові з польським журналом Sieci.

Віце-прем’єр Польщі вважає, що багато країн усвідомлюють, що насправді сталося у Смоленську.

Він вважає, що «польський уряд того часу пішов на страшний компроміс із Росією, щоб приховати правду».

Літак Ту-154, на борту якого перебувало 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський та його дружина, 10 квітня 2010 року впав у лісовому масиві під час посадки в російському аеропорту Смоленськ.

На борту була польська делегація, яка прямувала на церемонію, присвячену пам’яті жертв Катинської трагедії, де в сталінський період було розстріляно близько 22 тис. поляків.