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Польща звинувачує Росію у причетності до авіакатастрофи під Смоленськом

Євгеній Подольський

Віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський поклав на Росію відповідальність за авіакатастрофу, що сталася у 2010 році у Смоленську, під час якої загинув також його брат-близнюк колишній президент Польщі Лех Качинський.

«Я не сумніваюся, що те, що сталося в небі над Смоленськом, є спланованою атакою. Це рішення було ухвалено Кремлем», – сказав Качинський у розмові з польським журналом Sieci.

Віце-прем’єр Польщі вважає, що багато країн усвідомлюють, що насправді сталося у Смоленську.

Він вважає, що «польський уряд того часу пішов на страшний компроміс із Росією, щоб приховати правду».

Літак Ту-154, на борту якого перебувало 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський та його дружина, 10 квітня 2010 року впав у лісовому масиві під час посадки в російському аеропорту Смоленськ.

На борту була польська делегація, яка прямувала на церемонію, присвячену пам’яті жертв Катинської трагедії, де в сталінський період було розстріляно близько 22 тис. поляків.

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