«Основні рішення приймаються в Москві». Польща про діяльність Лукашенко і Путіна

Стихія гібридної війни побудована таким чином, щоб перекрити кордони білоруської сторони. Йдеться про створення стіни між Білоруссю і тими білорусами, які бігли від режиму Лукашенка і Путіна, – сказав проф. Петро Грохмальскій (політолог, міжнародник).

Рік Даемс, голова Парламентської асамблеї Ради Європи, оцінив, що ми маємо справу з «штучною міграцією» на кордоні з Білоруссю. Під час свого виступу в Сенаті Республіки Польща Дамс торкнувся ситуації на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що те, що відбувається там «організовано білоруською владою контрабандою людей».

Він зазначив, що у Польщі дуже складна ситуація на кордоні з Білоруссю. – Це скандал, скандал – гібридні атаки білоруської влади, що збільшують міграцію, – сказав Рік Даемс.

«Основні рішення приймаються в Москві»

Проф. Петро Грохмальскій розповів про ситуацію у вівторок, коли прикордонники допомогли мігрантці з Конго, яка перебувала на восьмому місяці вагітності і добре говорила на російській. – Зрозуміло, що тут основні рішення приймаються в Москві, – сказав він.

На думку політолога, «гібридна війна в російській філософії – це війна тотальна». – Вона використовує страждання людей і силу ЗМІ, вміння вести інформаційну війну, – підкреслив експерт з міжнародних справ.

Пізніше в бесіді проф. Петро Грохмальскій зазначив, що «елемент гібридної війни побудований таким чином, щоб перекрити кордони білоруської сторони». – Мова йде про створення стіни між Білоруссю і тими білорусами, які бігли від режиму Лукашенка і Путіна, – сказав він.